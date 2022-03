Au Bangladesh : L'explosion d'une usine textile fait dix morts

Un drame a eu lieu, lundi soir, dans un atelier du groupe Multifabs Limited près de Dacca. De nombreuses victimes sont à déplorer.

Dix personnes ont été tuées et des dizaines d'autres brûlées dans l'explosion d'une chaudière dans une usine textile au Bangladesh, selon un dernier bilan. L'accident a eu lieu lundi soir dans un atelier du groupe bangladais Multifabs Limited, en bordure de la capitale, Dacca. Un premier bilan avait fait état de huit morts mardi.

La société confectionne des vêtements en maille pour des distributeurs en Suède, au Danemark, en Russie, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. «Neuf personnes ont été tuées dans l'explosion et une autre est morte à l'hôpital», a déclaré un responsable des pompiers. Selon Multifabs Limited, l'atelier fonctionnait normalement et la chaudière venait d'être révisée.