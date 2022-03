L'explosion du prix menace la croissance mondiale

Les ministres des Finances de 43 pays d'Asie et d'Europe réunis en Corée du Sud ont tiré la sonnette d'alarme sur les hausses successives de tous ces produits.

La ministre française de l'Économie, Christine Lagarde, et son homologue sud-coréen, Kang Man-Soo, sont tombé d'accord, tout comme leur 41 autres homologues, sur les dangers de cette hausse des prix pour l'économie mondiale. (afp)

La flambée des prix "constitue un sérieux défi à la stabilité économique mondiale et a de graves conséquences pour les plus vulnérables", ont averti dans leur communiqué final les ministres présents au forum Asie-Europe (Asem), sur l'île méridionale de Jeju.

Ils sont en outre convenus de coordonner leurs efforts pour "amortir l'impact sur les plus pauvres, en renforçant notamment les investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie (...)". Les ministres ont également insisté sur la "nécessité de creuser les véritables facteurs financiers à l'oeuvre derrière la récente flambée des prix des matières premières, leur volatilité et leurs effets sur l'économie mondiale", ajoute le communiqué.