Coalition: L'extrême droite va revenir au gouvernement en Finlande

Les négociations officielles en vue de former un gouvernement, qui commenceront le 2 mai, réuniront la Coalition nationale (centre droit) qu'il dirige et le Parti des Finlandais (extrême droite) ainsi que deux autres petits partis, a annoncé M. Orpo, 53 ans, au cours d'une conférence de presse à Helsinki.

«Il n'y a pas de différences insurmontables»

M. Orpo avait deux options pour constituer une coalition: soit s'allier avec le centre gauche, avec le parti social-démocrate (SDP) de la Première ministre démissionnaire Sanna Marin, soit choisir de s'unir avec le Parti des Finlandais, avec lequel le principal sujet de divergence concerne l'immigration. «Il y a bien sûr des différences entre les partis. Et, certainement, comme on le sait, il y a des questions sur lesquelles ces visions différentes existent», a-t-il dit devant la presse.

Immigration

La droite a déjà gouverné avec le Parti des Finlandais (ex-Vrais Finlandais) entre 2015 et 2017, date d'une scission au sein de la formation eurosceptique qui avait abouti à une ligne plus dure, notamment en matière migratoire.

Eurosceptiques

Jusqu'ici allié au Parlement européen du Rassemblement national (RN) français ou encore de la Ligue italienne au sein du groupe Identité et démocratie, ce dernier a annoncé début avril rejoindre le groupe eurosceptique des Conservateurs et réformistes européens, qui incluent notamment la formation nationaliste polonaise «Droit et Justice» et les «Frères d'Italie» de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.