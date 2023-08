Solidarité internationale: L'hélicoptère luxembourgeois qui sauve les migrants naufragés en pleine mer

Au moins une trentaine de migrants sont ici portés disparus et deux corps, celui d'une jeune femme et celui d'un enfant, ont été retrouvés en raison des mauvaises conditions météorologiques, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Néanmoins, 57 autres ont pu être secourus dont une quarantaine, qui se trouvaient en mer, grâce à un hélicoptère luxembourgeois.

À Lampedusa depuis début 2023

L'engin, un LX-HSR opéré par la Luxembourg Air Ambulance, est actif à Lampedusa depuis le début de l'année 2023, et prend activement part aux actions de Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. La route de la Méditerranée centrale, depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe, est la plus meurtrière au monde. Près de 92 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, deux fois plus que la même période en 2022, selon les autorités italiennes.