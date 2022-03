Karen Black : L'héroïne d'«Easy Rider» succombe à un cancer

L'actrice américaine Karen Black, devenue une star grâce à son rôle dans le film culte «Easy Rider» est décédée d'un cancer, jeudi, en Californie.

Outre son rôle dans le film culte «Easy Rider», l'actrice Karen Black avait été récompensée d'un Golden Globe pour sa prestation dans «Cinq pièces faciles». Elle est morte jeudi en Californie à 74 ans des suites d'un cancer, a annoncé son mari. «C'est avec une grande tristesse que je vous annonce que mon épouse et meilleure amie, Karen Black, est morte il y a quelques minutes», a écrit Stephen Eckelberry sur sa page Facebook.

Karen Black née en 1939 dans l'Illinois (nord) a joué dans une centaine de films américains aux côtés des plus grands: Francis Ford Coppola dans «Big Boy» en 1966, Jack Nicholson dans «Cinq pièces faciles» (qui lui vaut un Golden Globe et une nomination aux Oscars), puis Robert Redford dans «Gatsby le Magnifique» en 1974 (qui lui vaut un second Golden Globe).