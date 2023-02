Depuis 1889 au Luxembourg: L'histoire des librairies Ernster s'écrit depuis cinq générations

Pierre Ernster a créé la librairie, rue du Fossé en Ville, en 1889. Quatre générations plus tard, Fernand Ernster en est le directeur général. «Je ne me destinais pas à reprendre la société, car je trouvais que mon père travaillait beaucoup et que je ne le voyais pas assez. J'ai décidé d'aller vers la mécanique, mais quand j'ai remarqué que j'avais plutôt une fibre commerciale et qu'aucune de mes sœurs n'était prête à intégrer l'entreprise, alors j'ai tenté l'aventure», raconte-t-il.