Météo : L'hiver, le vrai, va-t-il finir par arriver au Luxembourg?

LUXEMBOURG – Les températures vont chuter au cours des prochains jours et de fortes gelées matinales sont attendues en début de semaine prochaine. De là à dire que l'hiver est là?

Editpress/Tania Feller

Alors que les températures diurnes étaient plutôt douces ces derniers jours et le seront encore vendredi et samedi avec jusqu'à 9°C attendus, le thermomètre va repartir à la baisse au cours des prochains jours et le temps redeviendra hivernal. Du moins si l'on se fie aux prévisions à court terme de MeteoLux, qui annonce en effet une baisse du mercure, particulièrement sensible dans les premières heures dimanche.

Il faudra déjà compter sur une «température minimale entre -3 et -6°C durant la nuit de samedi à dimanche», indiquait jeudi à L'essentiel le météorologue Luca Mathias. Et c'est donc à partir de dimanche que la baisse sera effective, avec une maximale comprise entre 1 et 4°C. De là à dire que l'hiver pourrait s'installer sur le Grand-Duché? «Une légère hausse de la température est probable à partir de mardi prochain», répond MeteoLux. Fausse joie pour les amateurs de vrai froid, de neige et de chocolat chaud au coin du feu.

«De la neige n'est pas en vue pour le moment et en général, des précipitations significatives ne sont actuellement pas prévues pour les prochains 7 à 10 jours», selon MeteoLux qui refroidit l'ambiance et ne promet pas d'assurer le remplissage des nappes phréatiques. On sera donc déjà quasiment mi-mars et il sera temps d'accueillir… le printemps.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.