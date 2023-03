-4C et des flocons: L'hiver n'a pas dit son dernier mot au Luxembourg

Mardi matin, il pourrait faire jusqu'à -4°C au Luxembourg. Un mélange des genres alors que le printemps s'est installé officiellement depuis plusieurs jours et que l'heure d'été fait foi depuis ce week-end. L'hiver joue donc un peu les prolongations, selon les dernières prévisions de MeteoLux. Les températures baisseront dans la nuit de dimanche à lundi, pour un réveil déjà accompagné de -1°C pour lancer la semaine.

Ce lundi, «une fine couche temporaire» de neige pourrait d'ailleurs se former, avant que les flocons ne deviennent de la pluie en «fin de matinée». Il faudra attendre lundi soir pour que le temps redevienne sec. Mais mardi matin, donc, il fera encore plus froid, -4°C. Entre 5 et 7°C sont annoncés au meilleur de la journée.