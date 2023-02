Nature au Luxembourg: L'hiver n'est pas terminé mais les grues sont déjà de retour

Les grues cendrées sont déjà de retour au Grand-Duché. Patric Lorgé

Les beaux jours reviennent ainsi que les grues cendrées. «Avec le changement climatique, leur comportement de migration a changé, relate Patric Lorgé de la centrale ornithologique de natur&emwëlt. En automne, elles migrent de plus en plus tard, partent moins loin et reviennent au printemps dès les premiers jours de beau temps, comme en ce moment, pour arriver les premières dans leur zone de nidification».

S'il y avait un coup de froid avec de la neige, elles devraient revenir un peu plus au sud. Le froid ou la neige ne sont pas un réel danger pour les oiseaux migrateurs, à l'inverse du manque de nourriture. «En hiver, les insectes, poissons, grenouilles sont plus rares car ils hibernent. Les oiseaux étant dépendants d'insectes ou nourriture vivant dans le sol, un retour de l'hiver en mars-avril peut faire beaucoup de victimes».

Le changement climatique peut être un problème

Le dérèglement climatique touche aussi les populations d'insectes. «Les beaux jours arrivant plus tôt, mouches et moustiques sont de retour bien avant certains oiseaux qui migrent jusqu'en Afrique comme les hirondelles. Quand ils seront là et commenceront à nicher, il risque de ne plus y avoir beaucoup d'insectes à manger. C'est un vrai problème pour les oiseaux qui ne peuvent pas s'adapter aussi vite au changement de saisons que les oiseaux qui hivernent dans nos régions ou le sud de l'Europe», explique le spécialiste.

Les espèces d'oiseaux qui sont de retour très tôt au printemps, «préparent assez vite leur nidification et on constate parfois des dates de ponte d'œufs très précoces. Il arrive que des oiseaux commencent à nicher en mars-avril et s'il y a un coup de froid, c'est déjà arrivé que de jeunes oiseaux, voire toute la nichée meurent», conclut Patric Lorgé.