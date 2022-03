Intempéries : L'hiver revient sur le Sud de la France

D'importantes chutes de neige sont tombées mardi dans le Sud-Ouest, un phénomène rare pour la saison qui a surpris beaucoup de monde et causé des difficultés de circulation et des coupures d'électricité.

Mardi, des chutes de neige abondantes sur l'est des Pyrénées et jusqu'à basse altitude, sont allées de pair avec des averses de pluie et des vents soufflant jusqu'à 120 kilomètres/heure sur la façade méditerranéenne de la Région Languedoc-Roussillon.