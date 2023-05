L'hommage aux résistants et à Jean Moulin, déclaré mort en gare de Metz

Le président français Emmanuel Macron rend hommage à Jean Moulin et à la Résistance, lundi à Lyon, après la traditionnelle cérémonie de la Victoire à l'Arc de Triomphe, des commémorations sous haute sécurité face aux nouvelles manifestations attendues contre le chef de l'Etat. Comme à chaque célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, Emmanuel Macron va remonter les Champs-Elysées à Paris, accompagné par la grande escorte de la Garde républicaine, à cheval et motorisée.

Le «boucher de Lyon»

À Lyon, une cérémonie aura lieu à proximité du Mémorial de la prison de Montluc, où Jean Moulin et d'autres figures de la Résistance furent détenus. Emmanuel Macron est attendu vers 14h30 à l'ancienne prison pour un hommage à la «Résistance française et aux victimes de la barbarie nazie», précise l'Élysée. La cérémonie de Lyon, à l'approche du 80e anniversaire de l'arrestation et de la mort de Jean Moulin, ouvre un nouveau cycle mémoriel qui se poursuivra le 6 juin 2024 avec la commémoration du Débarquement en Normandie et s'achèvera le 8 mai 2025 pour les 80 ans de la Victoire.