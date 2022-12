Foot/Premier League : L'hommage de l'Emirates Stadium à Wenger, de retour pour la première fois depuis 2018

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a espéré, après la victoire de son équipe face à West Ham (3-1) lundi soir, que son illustre prédécesseur Arsène Wenger, qui a assisté à son premier match à l'Emirates Stadium depuis son départ en 2018, passerait désormais «plus de temps avec nous». «J'espère qu'il aura envie de passer plus de temps avec nous et dans l'environnement de l'équipe, car il a tellement d'influence», a déclaré Arteta après le succès des Gunners, qui ont consolidé leur statut de leader du Championnat d'Angleterre.

Tout un stade qui chante

Durant la rencontre, lorsque Wenger, désormais directeur du développement de la Fédération internationale de football, est apparu sur les écrans géants de l'Emirates Stadium, les supporters du club londonien ont entonné le chant «There is only one Arsene Wenger» (littéralement, il n'y a qu'un seul Arsène Wenger) qui a souvent résonné entre 1996 et 2018 quand il entraînait Arsenal.