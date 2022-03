Décès de Kobe Bryant : L'hommage touchant de la boss des Lakers

Après Shaquille O'Neal, Lebron James et des milliers d'autres, c'était au tour de Jeanie Buss, la présidente des Lakers, de rendre hommage à la star de NBA décédée dimanche.

Jeanie BUss, la propriétaire et présidente des Lakers, avec Kobe Bryant le 29 décembre dernier. AFP/Andrew D. Bernstein

Jeanie Buss, la propriétaire et présidente des Lakers, a à son tour exprimé sa peine et rendu hommage à Kobe Bryant, la légende du basket décédée accidentellement dimanche, qu'elle considère comme un membre de sa «famille», dans un message posté jeudi sur Instagram. «Kobe, je ne sais pas comment exprimer ce que tu représentes pour moi, ma famille et les Los Angeles Lakers. Mon père (Jerry Buss, propriétaire de la franchise de 1979 jusqu'à sa mort en 2013, ndlr) t'aimait comme un fils, ce qui fait de nous une famille», a écrit la dirigeante. «Quand tu m'as invitée à déjeuner peu après le décès de mon père, j'avais du mal à trouver une motivation et un but. Kobe, tu as amené Gianna avec toi pour passer du temps avec moi. Tu as expliqué que tu voulais lui montrer que les femmes peuvent être des leaders en NBA, comme les hommes», raconte-t-elle.

«Au départ, cela ressemblait à l'action d'un père dévoué donnant l'exemple à sa fille. Mais en réalité, et je suis certaine que tu savais EXACTEMENT ce que tu faisais. Ce que tu as fait c'est que tu m'as donné l'inspiration et la force que je recherchais», ajoute-t-elle. «De tout ce que tu as accompli sur le terrain, qui m'a apporté tant de joie et d'amour, de toutes les vies que tu as changées à travers le basket, c'est cette journée avec Gigi qui a ravivé mon envie et ma détermination», souligne la patronne des Lakers.

«Nous serons toujours là pour vous»

Kobe Bryant, vainqueur de cinq titres NBA avec les Lakers son club de toujours, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes ont péri dans l'accident d'hélicoptère survenu dimanche matin au nord-ouest de Los Angeles. Jeanie Buss s'adresse également à Vanessa, l'épouse de Bryant, et à leurs trois autres filles: Natalia, Bianka et Capri. «Nous serons toujours là pour vous», promet-elle.

«Aux familles qui ont également perdu des êtres chers dimanche, toute la famille des Lakers pleure avec vous. Laker Nation, nous sommes une grande famille pleurant la perte de personnes que nous aimions de tout notre coeur. Nous pleurerons ensemble, serons en deuil ensemble, mais nous guérirons, nous aimerons et nous gagnerons également ENSEMBLE. Nous vous aimons», conclut-elle.