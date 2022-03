Vol expérimental : L'homme fusée échoue et finit à l'eau

Le Suisse Yves Rossy n'a pas réussi à rallier Tanger (nord du Maroc) et Atlanterra (sud de l'Espagne) avec son aile à réaction. Il a fini son vol dans la Méditerranée.

Largué comme prévu en altitude au-dessus de l'Atlantique à 13h08 par son avion-porteur parti de Tanger, dans le nord du Maroc, il est tombé à l'eau sans parvenir à rejoindre la côte espagnole pour une raison encore inconnue.

Flottant à la surface de l'Atlantique environ à mi-parcours, il a été secouru sain et sauf par un hélicoptère qui l'a hissé à son bord et l'a ramené vers la côte espagnole où on le voyait en bonne santé, marchant, parlant et embrassant sa compagne. Il devait être brièvement hospitalisé pour un bilan de santé.

Disparition du champ de la caméra

Tout avait bien commencé pour Yves Rossy. Il avait été largué comme prévu d'un avion-porteur, un monomoteur Pilatus PC-6, qui avait décollé de Tanger vers 12h45. Après avoir sauté en chute libre de cet appareil, il avait réussi à activer les quatre mini-réacteurs de son Jet-Cat P200, qui développent chacun 22 kg de poussée et fonctionnent au kérosène.

Il survolait l'Atlantique à vive allure, s'orientant avec les mouvements de son corps et à l'aide d'une manette des gaz pour les réacteurs, quand il a soudain disparu du champ de la caméra embarquée à bord d'un hélicoptère qui le suivait de près.

«j'ai toujours un plan B»

Quelques minutes plus tard, il a été repéré par son équipe. Son vol de 38 km devait durer une quinzaine de minutes et il devait atterrir à Atlanterra, dans le sud-ouest de l'Espagne, vers 13h20, selon son équipe technique. Le détroit de Gibraltar, plus à l'est, n'est large que de 14,4 kilomètres.

Les principaux dangers de cette traversée sont "la vrille, la perte de contrôle" de l'aile et "la panne de réacteur", avait déclaré mardi Yves Rossy. "Mais j'ai toujours un plan B. Je peux larguer mon aile et ouvrir mon parachute. Si je dois me poser dans l'eau, on viendra me chercher", avait anticipé cet ancien pilote de chasse sur Mirage III, aujourd'hui commandant de bord (en congé sabbatique) sur Airbus chez Swiss.

lessentiel.lu avec AFP