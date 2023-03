«L'homme le plus fort pour moi, c'est celui qui respecte sa mère, sa soeur, sa fille»

Maria Teresa : «L'homme le plus fort pour moi, c'est celui qui respecte sa mère, sa sœur, sa fille»

LUXEMBOURG - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Grande-Duchesse a pris la parole sur les réseaux sociaux.

La Grande-Duchesse a inculqué des valeurs d'égalité à ses quatre garçons. Instagram

«Pourquoi y a-t-il des hommes et des garçons qui battent, maltraitent et violent des femmes et des filles?» À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes - thème qui lui est cher - la Grande-Duchesse a répondu, sur les réseaux, à des questions et notamment à celle de la jeune Vitória, 13 ans, d'Esch-sur-Alzette.

C'est une question «que je me suis beaucoup posée aussi», a répondu Maria Teresa. «Il est évident que l'éducation que nous donnons aux garçons et aux filles n'est pas encore égalitaire comme elle devrait l'être», poursuit-elle. Et d'expliquer qu'«on donne une mauvaise impression aux garçons de ce que veut dire le mot ''être fort'' et on garde les filles dans une situation de ''faiblesse''», ajoute-t-elle, en mimant les guillemets pour montrer qu'elles sont tout sauf faibles.

«La force n'est pas seulement et de loin dans la force sportive, physique» Grande-Duchesse Maria Teresa

«Il faut changer le message qu'on est en train de passer aux filles, d'abord de leur donner confiance en elles, pour qu'elles soient plus sûres d'elles, qu'elles sachent qu'elles peuvent tout réussir et arriver là où elles veulent». Un discours à l'adresse des garçons qu'il faut également modifier: «Leur expliquer que la force n'est pas seulement et de loin dans la force sportive, physique ou de tempérament mais surtout dans leurs capacités de respecter les femmes et les jeunes filles».

Et elle conclut: «L'homme le plus fort pour moi, c'est celui qui respecte sa mère, qui respecte sa sœur et qui, nécessairement, le jour où il aura une fille, n'aura d'autre désir que de respecter sa fille et de faire en sorte qu'elle soit égale à ses garçons».