L'homme mort a été bousculé par la police

Une vidéo montre un homme marchant dans la City de Londres, où se déroulait la manifestation anti-G20, se faire jeter au sol par des agents. Peu avant de mourir d'une crise cardiaque.

Sur le images, l'homme de 47 ans marche tranquillement, les mains dans les poches, alors qu'un groupe de policiers le suit et semble lui ordonner d'accélérer le pas.

Un agent le pousse alors dans le dos et le fait tomber. Encore conscient, il reste assis au sol, et semble invectiver les policiers. Or, cet homme est le même qui, peu après, a succombé d'une crise cardiaque.