Au Luxembourg: L'homme porté disparu depuis le 23 décembre a été retrouvé

Sa disparition, le 23 décembre dernier, avait suscité les plus vives inquiétudes mais tout a fini par rentrer dans l'ordre, selon les informations transmises ce mardi, par la police grand-ducale. L'homme de 67 ans originaire d'Esch-sur-Alzette, dont on n'avait plus de nouvelles depuis près de trois mois, a finalement été retrouvé sain et sauf, indiquent les autorités.