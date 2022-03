Présidentielle américaine : L'homme que Biden avait plagié salue son élection

En 1987, Joe Biden avait volé le discours de Neil Kinnock, ancien chef du Labour britannique, dans le cadre de sa première campagne pour accéder à la Maison-Blanche.

Neil Kinnock (à gauche) et Joe Biden.

En 1987, la première campagne de Joe Biden pour accéder à la Maison-Blanche avait été entachée par un scandale de plagiat: trente ans plus tard, l'homme politique britannique Neil Kinnock, dont il avait volé le discours, a chaleureusement salué son élection. Joe Biden est «un adulte calme et avisé, ce qui lui permettra de rendre de grands services aux États-Unis et au monde entier», a déclaré auprès de l'AFP Neil Kinnock, ancien chef du Labour, principal parti d'opposition britannique.