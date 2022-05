En Allemagne : L'homme qui a roulé à 417 km/h sur l'autoroute finalement blanchi

Le parquet de Stendal (Saxe-Anhalt) avait ouvert une enquête en février, contre le milliardaire tchèque qui s'est filmé à cette vitesse. Il n'a finalement retenu aucune charge contre lui.

Pour rappel, le parquet de Stendal (Saxe-Anhalt) avait ouvert en février une enquête pour course «individuelle» interdite, un chef d'inculpation retenu lorsqu'un automobiliste, selon le code pénal, «se déplace à une vitesse inadaptée et de manière grossièrement contraire au code de la route et imprudente».