Aviation : «L'homme volant» présente son nouvel aéronef futuriste

Cet aéronef, à décollage et atterrissage vertical (VTOL), pourrait atteindre une vitesse de 250 km/h, avec une autonomie d'une quarantaine de kilomètres, a indiqué la société. Dans la vidéo diffusée jeudi, Franky Zapata vole au-dessus de l'étang de Berre (Bouches-du-Rhône), harnaché dans un châssis léger entouré de dix petits réacteurs, et réalise quelques acrobaties.

Cet appareil appelé «JetRacer», alimenté en kérosène, met l'accent sur «l'agilité» et il est «facile à prendre à main», a souligné M. Zapata. Pouvant être «piloté à distance», il est destiné aux forces de secours, à l’armée ou pour des loisirs extrêmes, mais pas pour les déplacements du quotidien.

L'ancien champion du monde de jet-ski s'était illustré le 4 août 2019 en survolant la Manche sur son «Flyboard», une planche volante que cet autodidacte de 43 ans a lui-même inventée. Il avait alors annoncé la présentation d'une «voiture volante» pour la fin 2019. Au printemps 2022, une première démonstration sur l'aérodrome de Salon-de-Provence avait été annulée à la dernière minute, faute d'autorisation de la préfecture et de l'aviation civile, selon M. Zapata.

Casser les prix du transport aérien

Alors que les petits drones envahissent le ciel, le concept de taxi aérien ou de voiture volante fait rêver de nombreux industriels, qui se voient casser les prix du transport aérien avec des appareils légers et autonomes, jusqu'à remplacer les hélicoptères et les avions régionaux. Les Allemands Volocopter et Lilium, le Français Ascendance, le Chinois Ehang, ou le Britannique Vertical Aerospace sont sur la brèche, avec des aéronefs électriques.