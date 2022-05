«Touche pas à mon poste» : «L'homophobie ce n'est pas une opinion, c'est un délit»

Furieux, Matthieu Delormeau a quitté mercredi soir, le plateau de «Touche pas à mon poste» après une violente altercation sur le dossier Idrissa Gueye.

Une controverse dont s'est évidemment saisi Cyril Hanouna, mercredi soir, dans «Touche pas à mon poste» sur C8. Et comme à leur habitude, Gilles Verdez et Matthieu Delormeau se sont écharpés sur le sujet. «Je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion et pour ça il est jeté aux chiens, je trouve la haine contre lui inadmissible», lance le premier.