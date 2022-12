Dans les Vosges : L'hôpital de Remiremont visé par 4 plaintes, dont 3 pour homicide involontaire

L’hôpital de Remiremont, dans les Vosges, est visé par quatre plaintes, trois pour homicide involontaire et une pour mise en danger de la vie d’autrui, après le décès de trois patientes, a-t-on appris mardi auprès du parquet d’Épinal et de l’avocate des plaignants. Trois patientes âgées de 59, 67 et 78 ans, sont décédées à deux ans d’intervalle, entre juillet 2020 et juillet 2022. Deux d’entre elles étaient entrées à l’hôpital pour une fracture du fémur et avaient été prises en charge par «le même chirurgien et le même anesthésiste», l’une en juillet 2020, l’autre deux ans plus tard, a précisé Me Nancy Risacher, jointe par l’AFP.