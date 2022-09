Luxembourg: L'hôtel Graace sera occupé par des réfugiés d'ici peu

Pourquoi l'hôtel Graace à Bonnevoie, loué 39 500 euros par mois (et pour six ans) par la ville de Luxembourg afin de loger des réfugiés ukrainiens, n'est-il toujours pas occupé ou presque? Guy Foetz (déi Lenk) a posé la question au collège échevinal, lors du conseil communal.

«L’hôtel est très petit»

Marc Crochet évoque «une tempête dans un verre d’eau» et rappelle que dans le cadre de l’accueil massif des réfugiés ukrainiens, l’Office national de l’accueil et les acteurs comme Caritas, ont forcément priorisé dans l’urgence «la mise en place de structures offrant une grande capacité d’accueil. L’hôtel est très petit, rappelle-t-il. Il n’a pas été prioritaire mais il permettra d’accueillir et d’encadrer des personnes en détresse psycho-sociale qui ont vécu d’autres choses et pour lesquelles cet hébergement sera plus adapté que d’autres».