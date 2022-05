Drame à Cuba : L'hôtel qui a explosé, faisant 40 morts, devait rouvrir ce mardi

Le bilan de la violente explosion accidentelle au gaz qui a soufflé, vendredi, l'hôtel Saratoga de La Havane est passé lundi à 40 morts. Le lieu devait rouvrir après deux ans de fermeture.

Le bilan de la violente explosion accidentelle au gaz qui a soufflé vendredi l'hôtel Saratoga de La Havane est passé lundi à 40 morts, selon le ministère de la Santé. En fin d'après-midi, le bilan était de 54 personnes blessés, dont 18 sont encore hospitalisées, et 40 décès dont quatre enfants et adolescents et une touriste espagnole. Parmi les blessés, six sont encore en état critique et sept dans un état grave, selon le ministère.