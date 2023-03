Royauté : L'huile destinée au couronnement du roi Charles III bénie à Jérusalem

Le patriarche grec orthodoxe Theophilos III et l'archevêque anglican de Jérusalem, Hosam Naoum, ont béni le Saint Chrême vendredi lors d'une «cérémonie spéciale» dans l'église du Saint-Sépulcre, dans la Vieille ville de Jérusalem, site où Jésus a été crucifié, mis au tombeau et a ressuscité d'après la tradition chrétienne, a indiqué le palais dans un communiqué. C'est avec cette huile que Charles III et son épouse la reine consort Camilla recevront l'onction lors de leur couronnement à l'abbaye de Westminster à Londres le 6 mai.