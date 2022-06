Au Luxembourg : L'huile flambe et ça se corse pour le café: le passage à la caisse est plus cher

LUXEMBOURG – La hausse des prix sur un an est passée de 7% fin avril à 6,8% fin mai. Mais le panier de supermarché voit son tarif augmenter. Et les produits pétroliers ont explosé sur douze mois.

De fin mai 2021 à fin mai 2022, les prix à la consommation au Luxembourg ont progressé de 6,8%, contre 7% un mois plus tôt. En avril et mai 2022, l'inflation s'est établie à 0,1%, selon des chiffres publiés ce mercredi par le Statec. Un léger ralentissement qui ne soulagera pas tous les porte-monnaies au moment de faire ses courses, avec des montants de plus en plus élevés en bas du ticket de caisse.

Ainsi, les produits alimentaires continuent à être de plus en plus chers, avec une hausse de 0,5% sur un mois. Le café (+5,9%), les graisses et huiles (+4,8%) et les fruits de mer (+3%) sont ceux dont les prix ont le plus augmenté en mai par rapport au même mois l'année dernière. À l'opposé, certains produits voient leurs prix baisser, notamment les légumes frais (-10,5%, et en plus c'est bon pour la santé) et les soft drinks (-1,5%). Dans l'ensemble, passer à la caisse du supermarché coûte aujourd'hui 5,7% plus cher qu'il y a un an.