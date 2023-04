L'humain au cœur de trois nouvelles formations professionnelles

Le DAP Inclusion. Il a pour but de permettre aux diplômés de travailler aussi bien dans les écoles et structures d'éducation non formelles avec des enfants et jeunes mais aussi dans la prise en charge d'adultes handicapés ou seniors à besoins spécifiques. Le DAP sera proposé à partir de la rentrée prochaine en formation mixte dans trois lycées: les deux premiers semestres auront lieu au lycée avec deux stages de quatre semaines et les 2e et 3e années seront organisées sous forme d'apprentissage, avec une partie au lycée et l'autre en entreprise. La formation pour adultes sera développée pour la rentrée 2024-2025.