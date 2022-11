Casino 2000 : L'humoriste Nora Hamzawi vous fait découvrir son nouveau spectacle

Humoriste, comédienne et chroniqueuse française, Nora est incontestablement une femme de talent.

Spectacle

Nora Hamzawi est une humoriste, comédienne et chroniqueuse française. Elle s’est lancée sur scène en 2009, et depuis, alterne les spectacles, les chroniques radio et les rôles d’actrice. Ainsi, elle est de retour avec son nouveau spectacle ! Avec une étonnante lucidité, elle exagère les interrogations d’une trentenaire.