Afrique du Sud : L'hymne sud-africain a-t-il été massacré?

La colère ne retombe pas. La Fédération de rugby sud-africaine affirme être «choquée et horrifiée» par l'exécution de l'hymne national lors du test-match entre les Springboks et le XV de France, vendredi à Toulouse.

"En tant que fédération, nous avons été choqués et horrifiés par l'exécution de l'hymne et j'ai contacté la Fédération française samedi matin pour lui faire part de nos inquiétudes", a indiqué le président de la SARU, Oregan Hoskins, dans un communiqué.

"Quelque chose s'est vraiment passé de travers à Toulouse et le résultat est qu'une offense a été faite non seulement aux Springboks et à la SARU mais aux Sud-Africains en général", poursuit M. Hoskins dans le communiqué.