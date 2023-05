Emploi: L'ICT pèse très lourd au Luxembourg

En 2022, près de 24 000 personnes travaillaient dans le secteur de l'ICT (Information and communication technology), soit 7,7% des salariés, selon Eurostat. C'est le taux le plus élevé de la zone euro et quasiment de l'UE puisque seule la Suède a un pourcentage plus haut (8,6%). Viennent ensuite la Finlande (7,6%), les Pays-Bas (7,2%) et l'Estonie (6,6%). À l'inverse, moins de 3% des salariés de Roumanie et de Grèce travaillent dans ce domaine. Le taux s'élève à 5,6% en Belgique, 5% en Allemagne et 4,3% en France.