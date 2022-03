L'oeil d'Hadji

L'œil d'Hadji

Mustapha Hadji, ancien international marocain et consultant pour Eurosport, livrera tout au long de la CAN son analyse sur la compétition à «L’essentiel

«Cette Coupe d'Afrique a débuté de la meilleure manière. Les équipes se sont lâchées et se sont tournées vers l'offensive, il y a donc eu des buts. L'Égypte a été impressionnante face au Cameroun (4-2). Je crois également qu'il y aura des surprises comme la Zambie par exemple. Elle a joué contre une petite équipe, le Soudan (3-0), mais j’ai trouvé qu’il y avait du talent dans cette formation zambienne. Bien sûr, la Côte d’Ivoire, le Cameroun seront certainement présents, mais le plus important dans cette CAN, c’est la récupération. Les joueurs évoluent sous 35 degrés tous les trois jours, les organismes souffrent, c’est dans ce domaine que tout va se jouer, les plus frais auront un avantage. C’est pour ça que le second match du premier tour est important, en cas de nouvelle victoire, certains pourront faire souffler leurs cadres, c’est primordial. Les infrastructures ne sont pas forcément les mêmes qu’en Europe mais c’est ce qui fait le charme de la Coupe d’Afrique des Nations».