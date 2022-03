Télévision : «L'Île de la tentation» fera son grand retour

La mythique émission est sur le point de réinvestir les écrans de télévision, après huit ans d'absence. C'est la chaîne «W9» qui devrait la produire.

Selon le quotidien français, le sulfureux principe de l'émission n'a pas changé: sur une île paradisiaque, quatre couples seront soumis à l'épreuve de la solidité en étant séparés. Pendant onze jours, hommes et femmes devront vivre en compagnie de tentateurs et tentatrices qui feront tout pour les faire craquer.

L'émission était diffusée chaque été sur TF1 entre 2002 et 2008 et a été stoppée en plein succès. Elle a été brièvement récupérée par Virgin 17 entre avril et juin 2010.