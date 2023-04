One World Trade Center: L'image saisissante de la foudre qui frappe la tour

L'image captée par un vidéaste est stupéfiante. On y voit le One World Trade Center, tour la plus haute de New York (546 mètres) frappée par la foudre au niveau de sa flèche, projettant une série d'éclairs de plusieurs secondes dans le ciel new-yorkais. Diffusée sur les réseaus sociaux, la vidéo a été vue près de 5 millions de fois.