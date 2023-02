Politique au Luxembourg: L'imposition dans toutes les têtes avant la tripartite

«Notre revendication principale est claire, nous voulons enfin une adaptation du barème d’imposition à l’inflation», martèle Romain Wolff, président de la Confédération générale de la fonction publique. La CGFP, ainsi que l’OGBL et le LCGB, rencontreront des membres du gouvernement, mardi, pour l’une des bipartites. Les représentants du patronat seront reçus séparément. Cet événement servira de préparation à la tripartite de vendredi.

La question de l’adaptation de l’imposition s’annonce tendue, alors que le gouvernement l’a toujours refusée jusqu’à présent. Cette thématique ne figure d’ailleurs pas au menu officiel des discussions. Celui-ci se résume à la compensation par l’État de l’index attendu en fin d’année et à l’étalement de la fin des mesures de compensation, décidées en septembre dernier pour aider les ménages et entreprises à faire face à la hausse des prix. Mais le gouvernement précise «rester engagé à soutenir le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises à travers le dialogue social».