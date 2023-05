Nouvelles photos: L'impressionnant gâteau de mariage de la princesse Alexandra

On y découvre notamment l'atmosphère choisie par les mariés pour célébrer ce jour spécial entourés de leurs proches. «La décoration élégante, avec ses bougies scintillantes et ses fleurs fraîches, a été imaginée par la Grande-Duchesse et la Princesse Alexandra».

Le mariage religieux de la princesse Alexandra et de Nicolas Bagory s'est déroulé dans le cadre très intime de l’église Saint-Trophyme de Bormes-les-Mimosas. Les invités se sont ensuite dirigés vers la résidence de la famille grand-ducale pour partager «un cocktail et un dîner dans une ambiance décontractée et chaleureuse», a écrit la Grande-Duchesse en légende d'une nouvelle série de photos.

On y découvre notamment l'atmosphère choisie par les mariés pour célébrer ce jour spécial entourés de leurs proches. «La décoration élégante, avec ses bougies scintillantes et ses fleurs fraîches, a été imaginée par la Grande-Duchesse et la princesse Alexandra». On peut apercevoir également le Grand-Duc jouer avec ses petits-fils ou encore le moment phare de tous les mariages: le découpage de l'impressionnant gâteau.