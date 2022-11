À New York : L'impressionnant sauvetage au 20e étage d'un immeuble de Manhattan

Au moins 38 personnes ont été blessées dans un incendie samedi, à New York, sans doute causé par une batterie au lithium-ion comme celles des trottinettes. Une femme a eu très peur.

Deux personnes sont dans un état critique et cinq autres ont été grièvement blessés dans cet incendie survenu dans un immeuble d'appartements de la 52e rue Est à Manhattan, a précisé la chaîne de télévision CNN en citant la commissaire aux incendies de New York, Laura Kavanagh. Le bilan aurait été plus lourd, les habitants ayant pris tous les risques pour échapper aux flammes, comme cette femme, littéralement suspendue à la fenêtre du 20e étage, que les pompiers ont pu secourir.