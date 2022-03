Au Luxembourg – L'impressionnante course poursuite filmée par la police

Le fuyard avait alors percuté une voiture de police avant de rejoindre l'autoroute, avec plusieurs voitures de police à ses trousses. Pendant sa fuite, il avait heurté un autre véhicule avant de s'immobiliser et de continuer sa course à pied. Il a finalement été arrêté quelques mètres plus loin. Dans la course poursuite, deux policiers ont été légèrement blessés.