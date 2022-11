Insolite au Royaume-Uni : L'improbable sanction pour celui qui a visé le roi avec des œufs

Alors que le roi et son épouse serraient des mains, acclamés par des Britanniques venus les saluer, le jeune militant écologiste avait lancé plusieurs œufs en direction de Charles, le ratant de peu. S'exprimant dans The Mirror, M. Thelwell a affirmé qu'il était resté en détention jusqu'à 22h et qu'il avait été libéré à condition qu'il ne s'approche plus du roi et qu'il ne transporte plus d'œufs en public. Il peut malgré tout acheter des œufs lorsqu'il fait ses courses, a-t-il précisé au journal.