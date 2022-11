Au Luxembourg : Aller se faire enterrer dans les bois séduit de plus en plus

LUXEMBOURG – L'incinération continue à progresser chez les défunts de la capitale. Les cimetières ne manquent plus de place, et aller se faire enterrer dans les bois est à la mode.

Luxembourg-Ville compte treize cimetières, qui totalisent 27 hectares de terrain, plus un cimetière forestier de 12,5 hectares, à Cessange. Et les cimetières classiques, qui s'étaient un temps retrouvés à l'étroit, «ne manquent plus de place», assure la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer. Depuis le début du siècle, les incinérations prennent une part de plus en plus importante.

Ainsi, en l'an 2000, 77,1% des funérailles étaient un enterrement. En 2021, les 66 membres du service cimetières de la Ville de Luxembourg ont dénombré 316 enterrement et 257 incinérations, soit une proportion de mises en terre qui tombe à 55%, après deux décennies de baisse progressive. Le cercueil n'est pas encore tout à fait mort, mais «on va très clairement vers un équilibre avec l'incinération», assure Lydie Polfer.

L'éternité au pied d'un chêne

Outre les traditionnels cimetières dans lesquels les défunts reposent sous une pierre tombale ou dans une urne, la ville de Luxembourg propose, depuis 2014, à ses résidents de passer l'éternité dans la forêt. Un cimetière forestier a en effet ouvert à Cessange, et il convainc de plus en plus de monde. En 2014, cinq personnes y ont été inhumées. En 2020, elles étaient 38, en 2021, 24.

Les «locataires» préalablement incinérés peuvent faire répandre leurs cendres au pied d'un chêne. En lieu et place d'une pierre tombale, une plaque sur l'arbre rappelle le nom du défunt. Il est aussi possible de réserver un arbre entier pour toute une famille, à l'image d'un caveau familial naturel qui peut accueillir les cendres de dix personnes. Ce cimetière-là non plus ne manque pas de place. Les douze hectares ont été séparés en quatre parcelles, et «on est sur la deuxième parcelle, actuellement. Il en reste deux à côté».

Seul inconvénient: l'accès y est compliqué, par un chemin plutôt étroit. «Quand c'est un petit événement, il n'y a pas de problème, mais on a eu des inhumations avec plusieurs centaines de personnes. Le problème c'est qu'il faut repartir par la même petite rue d'où l'on vient», explique Lydie Polfer. «J'ai pris contact avec les Ponts et Chaussées pour voir si on peut partir tout droit par un chemin actuellement fermé».

Un nombre de décès stable Le nombre annuel de décès dans la capitale a peu varié, depuis le début du millénaire. En 2000, 598 résidents à Luxembourg-Ville sont morts, en 2021, la Ville a compté 573 défunts. Dans l'intervalle, ce chiffre a oscillé entre 551 en 2010 et 669 en 2019.

