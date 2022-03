Football : L'incroyable but d'un gardien au Luxembourg

BETTEMBOURG - Maikel Antunes, gardien du SC Bettembourg, a inscrit un but extraordinaire en dégageant de sa propre surface, dimanche. À découvrir en vidéo.

«J’ai voulu dégager, mais quand je vois la balle partir loin, je me dis que le gardien est loin du but et que ça pourrait rentrer. La balle a rebondi juste devant lui. Avec le sol glissant, elle est partie au-dessus de lui et elle est rentrée», décrit-il à «L'essentiel».