Collé dans une serviette : L'incroyable histoire d'un chewing-gum de Nina Simone, «volé» en 1999

Un chewing-gum de la chanteuse Nina Simone, subtilisé après un concert par un musicien, est resté 20 ans collé dans une serviette, puis exposé au Danemark et aujourd'hui dans un coffre-fort à Montréal.

C'est l'histoire du chewing-gum de Nina Simone, subtilisé après un concert de la star par Warren Ellis, complice-musicien de Nick Cave, resté 20 ans dans une serviette, puis exposé au Danemark et aujourd'hui dans un coffre-fort à Montréal. «Pour moi, ce n'était pas un acte fétichiste, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris, mais très vite c'est devenu très important pour moi, comme un totem, touché par elle, je l'ai gardé pendant 20 ans, juste pour moi», raconte Warren Ellis.

C'était en 1999, lors d'un festival à Londres organisé par le musicien et artiste australien Nick Cave, avec Nina Simone en tête d'affiche. Ellis écrit dans son livre «Le chewing-gum de Nina Simone» (éditions La Table Ronde) être monté sur scène dès que la diva en partait pour récupérer ce «truc le plus cool qui soit». Ce chewing-gum collé dans la serviette avec laquelle Nina Simone s'était épongée le front, laissée sur son piano.

«Comme quelque chose de spirituel»

«Je ne me suis jamais senti propriétaire du chewing-gum, l'idée qu'il était dans la serviette était plus important que de le voir, comme quelque chose de spirituel», poursuit le multi-instrumentiste, fidèle de Nick Cave, que ce soit sur scène, sur disques, ou pour des B.O. de films comme celle de «Blonde» d'Andrew Dominik, inspiré par la vie de Marilyn Monroe. En 2019, Cave demande à son vieux complice s'il n'aurait pas un objet en rapport avec la musique pour une exposition à Copenhague.

Des moulages pour conserver une trace

En écrivant l'odyssée de ce chewing-gum pas comme les autres, Ellis s'est finalement raconté. A quoi tient un destin? A une décharge, dans la banlieue de Ballarat, en Australie, où Ellis traînait enfant. Un jour, parmi les détritus, Ellis y découvre un accordéon. Ce sera son premier instrument, avant le violon. Un de ses frères y trouvera un moteur de tondeuse à gazon et deviendra mécanicien. Au fil de l'écriture de son livre, Ellis comprend pourquoi il a gardé autant de temps chez lui ce chewing-gum. Ce concert de Nina Simone et cet objet coïncident avec un changement de vie salutaire.

Comme «la Joconde au Louvre»

«Dans les années 1990, j'avais des problèmes d'alcool, de drogue, j'étais timide, je n'aimais pas être sur scène alors quand j'étais défoncé c'était plus facile», se souvient-il dans un français parfait (il vit en région parisienne quand il n'est pas dans un avion pour Londres, Los Angeles ou Sydney). «Mais vers la fin des années 1990, j'ai vu que ça marchait contre moi: ça devenait impossible de travailler avec moi. La musique m'a dirigé et protégé, il fallait que j'arrête (les addictions), c'était simple comme noir et blanc».