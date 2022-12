Football : L'incroyable offre d'emploi de la fédération belge pour trouver son prochain sélectionneur

Dans un texte publié à la façon d'une petite annonce, la RBFA indique que le futur entraîneur doit être «un ''serial winner'' avec de l’expérience dans la gestion de joueurs du top niveau». «Le nouveau coach national saura également comment créer un groupe soudé et intégrer des jeunes joueurs (...) Il devra aussi être un expert tactique, qui appuiera ses choix sur la base de données, de la technologie et de paramètres objectifs ''datas'', et utilisera l’expertise ainsi que la structure sportive de la fédération», peut-on également lire sur l'annonce.