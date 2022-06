Glastonbury: L'incroyable performance de Kendrick Lamar «en sang»

Alors qu'il interprétait «Savior», l'artiste de 35 ans a lancé: «Godspeed for women’s rights; they judge you, they judge Christ!» (Bonne chance aux droits des femmes. lls vont jugent, ils jugent le Christ». Une référence biblique qui sonne comme un pied-de-nez volontaire aux conservateurs religieux américains à l'origine de ce revirement de jurisprudence.