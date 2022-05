Luxembourg: L'index booste l'inflation, la nouvelle tranche aurait dû arriver… en juin

7% d'inflation sur un an, du jamais vu depuis 1984! Comme de nombreux pays européens, le Luxembourg connaît une hausse des prix sans précédent récent, dans un contexte post-pandémique et de retour de la guerre sur le continent européen. D'après les dernières données fournies par le Statec, l'indice des prix à la consommation a encore progressé de 0,8% au mois d'avril.

Les prix des billets d'avion s'envolent

Toutes ces augmentations auraient dû aboutir au déclenchement d'une nouvelle tranche indiciaire en juin et d'une autre en 2023. Suite à la tripartite et à l'adoption du «Solidaritéitspak», le gouvernement a toutefois décidé de décaler la hausse de 2,5% des salaires, traitements et pensions à avril 2023 et avril 2024, en échange de compensations.