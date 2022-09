Tripartite au Luxembourg: Des mesures contre l’inflation, pas d’index repoussé

«Il s’agit d’un pacte anti-inflation encore jamais vu au Luxembourg», a affirmé Xavier Bettel, Premier ministre tard mardi soir, au moment d’annoncer «un accord de principe» avec les partenaires sociaux à l’issue de la tripartite. L’accord est en effet tombé après «trois longues journées de négociations», a-t-il lancé, le ton grave et l’air fatigué. «Le dialogue social n’est pas toujours facile, mais il fonctionne», a-t-il résumé.

Le pacte comprend «la baisse des prix du gaz et du mazout via des subventions», «la baisse de la TVA d’un point de pourcentage», «une enveloppe pour les pensionnés», «la révision de l’allocation de vie chère et des primes énergie», ou encore «adaptation du salaire social minimum», a listé le Premier ministre, évoquant un coût d’un milliard d’euros. La hausse du gaz sera limitée à 15%, tandis que le litre de mazout va reculer de 15 centimes. «C’est bien investi, car c’est pour les citoyens». Cette somme «reste dans le cadre budgétaire qui nous est possible», a abondé Yuriko Backes, ministre des Finances. Elle tient à garder le triple A des agences de notation, afin de préserver «la compétitivité des entreprises du pays».