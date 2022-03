Salaires au Luxembourg : L'index tombera «en avril ou en mai»

LUXEMBOURG - Au rythme où grimpent les prix, la prochaine tranche indiciaire tombera probablement dès le mois prochain.

Le Statec l'avait indiqué: «Dans tous les scénarios», la prochaine indexation des salaires tombera au cours du 2e trimestre 2022. Avril, mai ou juin? Au vu des chiffres transmis vendredi , il semblerait qu'elle serait même une réalité dès le 1er avril. Nous ne sommes en effet qu'à deux petits points du déclenchement de l'indexation. Or depuis septembre, la fameuse moyenne semestrielle de l'indice (sur laquelle se base le Statec pour «déclencher» l'index) a toujours augmenté de plus de trois points.

«Si l'augmentation des prix des produits pétroliers garde ce rythme, ce sera sans doute avant juin, soit avril ou mai», explique Marc Ferring du Statec, qui préfère rester prudent dans ses analyses. «Nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude car nous sommes encore en pleine collecte des prix pour le mois de mars», indique-t-il. «Nous en collectons plus de 70 000 chaque mois». Et si les produits pétroliers pèsent 5,8% dans le panier analysé, «d'autres prix comme l'alimentation, les loyers ou encore les voitures neuves pèsent encore plus lourd».

Moins d'inflation, plus de 250 000 frontaliers

Entre 2021 et 2026, la croissance du PIB passerait de 7 à 2%. Sur cette période, 70 000 emplois seraient créés et le chômage passerait de 5,7% en 2021 à 4,7% en 2022 puis se stabiliserait aux alentours de 4,5-4,6% dans les trois années qui suivent. À l'horizon 2026, le pays devrait compter plus de 250 000 frontaliers (occupant un peu plus de la moitié des nouveaux emplois créés) et la population résidente devrait s'élever à 700 000 personnes.