L'index un peu plus enterré

Revenir à l'index: c'était pour le 1er Mai la revendication unanime des syndicats luxembourgeois. Le patron du LCGB Robert Weber a souligné que les prix de l'alimentaire avaient augmenté de 6,7 % entre mars 2007 et mars 2008, une période sans augmentation des salaires. «On ne peut donc pas rendre l'index responsable de la hausse des prix», a-t-il déclaré. La faute reviendrait au gouvernement. Le LCGB réclame une hausse du salaire minimum, des retraites et des classes d'impôts. L'OGBL a quant à lui prévenu qu'il ne fallait pas toucher à la solidarité et aux avantages sociaux, gravement menacés.