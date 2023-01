Salaires au Luxembourg : L'indexation, ce ne sera pas pour février

Entre novembre et décembre 2022, les prix à la consommation ont reculé de 0,6%. Le taux d'inflation a reculé de 5,9% à 5,4%. Alors que les travailleurs pensaient voir leur salaire grimper de 2,5% en février, il n'en sera donc finalement rien. Pour quelques dixièmes de points. 8,8 exactement. Début janvier, la moyenne semestrielle de l’indice était de 963.76 points (contre 963.34 points début décembre) et la prochaine indexation ne sera déclenchée qu'à 964.64.

Deux indexations coup sur coup?

Contribue également à cette diminution la gratuité de l'éducation non formelle et de la cantine. Les boissons alcoolisées sont également moins chères (fêtes obligent) et affichaient un recul de 0,9%. Les prix des produits alimentaires, eux, poursuivent leur augmentation (+0,5%). Les plus fortes hausses sont constatées pour les légumes frais (+5,1%), le poisson frais (+4,8%), la nourriture pour bébés (+2,7%) et les céréales pour petit déjeuner (+2,2%). À l'inverse, les fruits frais sont moins onéreux (-2,4%), tout comme le pain (-0,5%) et la viande de porc (-1,4%). Le montant des courses est toutefois supérieur de 11% par rapport à décembre 2021.