Au Luxembourg : L'indexation des salaires de plus en plus proche

LUXEMBOURG - Le taux annuel d'inflation baisse légèrement, selon le Statec. Mais l'indice des prix est à deux doigts de la prochaine augmentation automatique des salaires.

Les produits alimentaires ont eux baissé de 0,3% sur un mois, notamment les légumes (-1,4%), les poissons et fruits de mer (-1,3%) et la viande (-0,5%). Les prix de l'alimentaire, même s'ils baissent sur un mois, restent plus élevés qu'il y a un an (+0,6%). Parmi les autres mouvements notables relevés par le Statec sur le mois d'octobre, les GSM (-5,3%) et les voyages à forfait et billets d'avion (-4,1% chacun) voient leurs tarifs baisser.