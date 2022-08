Aux Etats-Unis: L'Indiana interdit l'avortement

Aux États-Unis : L'Indiana interdit l'avortement

Getty Images via AFP

A terme, avorter sera quasi impossible dans la moitié des 50 Etats du pays, surtout dans le sud et le centre plus religieux.

«Il s'agit d'une nouvelle mesure radicale prise par des élus républicains pour priver les femmes de leurs droits et de leur liberté en matière de procréation», a fustigé la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, après l'annonce de l'interdiction quasi-totale de l'avortement dans l'Indiana.

Le gouverneur de cet Etat conservateur, du nord du pays, a promulgué vendredi soir la loi votée par son assemblée locale quelques heures plus tôt interdisant l'avortement sauf en cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. Elle entrera en vigueur le 15 septembre.

Anticipant la décision de la Cour suprême, plusieurs autres Etats avaient déjà voté au cours des derniers mois des lois dites «gâchettes», qui étaient entrées en vigueur et avaient interdit l'avortement dès que les juges avaient modifié leur jurisprudence. A terme, avorter sera quasi impossible dans la moitié des 50 Etats du pays, surtout dans le sud et le centre plus religieux.